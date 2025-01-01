Библиотека нот
Специальные проекты
- «Симфоджаз: сделано в России»(открывается в новом окне)Фестиваль «Энергия открытий» представляет программу «Симфоджаз: сделано в России».
- ПЕТЯ И FОЛК(открывается в новом окне)Оригинальный музыкальный проект направлен на возрождение интереса молодежи к русской народной культуре, ее традициям и привлечёт внимание сразу нескольких поколений. Настало время народного шоу!
- Корабль Счастье(открывается в новом окне)Поиск и воссоздание неизвестных произведений Леонида Половинкина.
- Мультимедийный музыкальный проект «7 НЕЛЬЗЯ»(открывается в новом окне)7 чувств, 7 событий, 7 личных потрясений, 7 историй человеческих пороков с самой неожиданной стороны...
- Возрождаем наследие русских композиторов(открывается в новом окне)Вместе с компанией «Юнипро» мы восстанавливаем малоизвестные или забытые музыкальные произведения.